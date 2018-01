Black Clover - Project Knights : nouvelles images Black Clover - Project Knights : nouvelles images

Encore de nouvelles images du coté de Bandai Namco qui vient nous illustrer un peu plus son Black Clover : Quartet Knights histoire d'avoir un petit aperçu du casting jouable dont on ne connaît que six représentants pour le moment.



Le lancement tombera dans le courant de l'année (mondialement d'ailleurs), et ce sur PC et PlayStation 4.