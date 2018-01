[Rumeur] Shenmue HD : la rumeur relancée [Rumeur] Shenmue HD : la rumeur relancée

Cela fait un bon moment que l'on entend des bruits de couloirs sur une réédition HD de Shenmue 1&2, sans avoir eu la moindre confirmation officielle pour le moment et les sources du site US ComicCon ont apparemment une raison claire à tout cela.



La rumeur voudrait donc que le Remaster soit déjà terminé mais que SEGA en a intentionnellement retardé l'annonce (qui aurait dû tomber à l'E3 2017) à cause, justement, du report annoncé en juin dernier de Shenmue III qui n'arrivera que pour ce deuxième semestre 2018. Si tout va bien. L'éditeur souhaiterait en effet faire coïncider le lancement de ses remasters avec celui du troisième épisode (dans les alentours en tout cas) et ne reste plus qu'à espèrer que tout cela soit validé dans les mois à venir.