Persona Dancing 3&5 s'illustrent un peu plus Persona Dancing 3&5 s'illustrent un peu plus

Encore quelques visuels, cette fois pour les deux adaptations rythmiques de Persona que sont donc Persona 3 : Dancing Moon Night (les 12 premières images) et Persona 5 : Dancing Star Night (les 12 suivantes), toutes deux prévues pour le 24 mai au Japon sur PlayStation 4 et PS Vita.



On en profite pour rappeler que Persona 4 : Dancing All Night profitera de l'occasion pour faire son retour sur PS4 le même jour, même si Atlus n'en a pour l'heure confirmé la présence que via le PS Store.