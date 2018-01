[Rumeur] Les deux jeux LEGO de 2018 [Rumeur] Les deux jeux LEGO de 2018

L'insider Liam Robertson a grillé la priorité à Warner Bros pour livrer les deux titres Traveler's Tales (LEGO) de cette année 2018, avec donc apparemment un LEGO Les Indestructibles 2 qui arriverait le 15 juin sur tous les supports. Une adaptation qui ne surprendrait pas vu qu'ils n'en sont pas à leur premier lien avec les franchises Disney (Marvel et Star Wars notamment) même s'il sera difficile ici de proposer un casting fait de dizaines de personnages jouables.



Le deuxième titre arriverait en fin d'année et serait cette fois du coté de DC Comics avec LEGO DC Vilains qui comme son nom l'indique s'attarderait cette fois aux méchants, mettant notamment en avant le trio Joker, Quinn et Lex Luthor.