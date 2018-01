Dragon Ball X2 : le demi-million sur Switch

Bandai Namco annonce queversion Switch a trouvé 100.000 adhérents supplémentaires durant les fêtes de fin d'année, propulsant cette version au demi-million d'exemplaires vendus.Selon l'éditeur, le titre aurait d'ailleurs connu une nouvelle rupture de stock au Japon (où il tourne actuellement à 100.000 ventes hors dématérialisé) et demande aux concernés de patienter jusqu'au réassort qui n'arrivera que début février.En tout et pour tout,s'est vendu à environ 3,5 millions d'exemplaires sur quatre supports (PC, PS4, One, Switch).