Charts Japon Software & Hardware : Media Create tourne les pages PS3 et Wii U

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 1er au 7 janvier 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Media Create qui a justement mis fin à ses vacances hivernales et revient donc avec son rapport japonais de la semaine dernière pour des chiffres légèrement différents de ceux de Famitsu, d'où la présence de l'increvableversion PS Vita.L'essentiel ayant été dit hier, on se contentera de rajouter queest sur la bonne voie pour devenir un jour le Mario 3D le plus vendu de l'histoire (est proche des 2 millions) et quedoit actuellement tourner au million en comptant la part du dématérialisé et les quelques 160.000 ventes de l'édition Wii U. Cela placerait cet épisode à la cinquième place de la franchise (pour le moment), derrière les trois premiers opus (Nes/Snes) etEt coté hardware, ce qui devait arriver arriva : Media Create met fin aux référencements des ventes Wii U et PlayStation 3, laissant la Xbox One seule dans les tréfonds du classement, attendant un éventuel sursaut (peu probable) ou que la Vita vienne la rejoindre doucement dans l'année (plus envisageable).Pour le reste, une Switch toujours en belle forme, une PS4 au top qui démarre déjà mieux l'année que la précédente (87.000) contrairement à la 3DS qui commence à perdre un peu de souffle (88.000 la première semaine de 2017).