[Actu en Bref] Dont du Pokémon Go, du Sakura à l'essai dans Street V, et du Monster Hunter World

- Actuellement en perte de vitesse, Pokémon GO va perdre une petite partie de son public le mois prochain : Niantic annonce la fin du suivi pour les supports iPhone 5 et iPhone 5C, et ce dès le 28 février.



- Metal Gear Survive rejoint la liste des titres « optimisés pour la Xbox One X ». Le HDR est déjà signé, en plus d'autres améliorations encore non spécifiés.



- Même si Monster Hunter World bénéficiera d'un suivi gratuit, Capcom ne veut pas en faire un « jeu à service », à savoir un titre qui perdurera sur plusieurs années. Une manière de comprendre qu'un Monster Hunter World Ultimate (ou quel que soit son nom) peut arriver un jour ou l'autre.



- Pour fêter le lancement de Street Fighter V : Arcade Edition, et de la Saison 3 qui va avec, Capcom annonce que Sakura sera accessible pour tout le monde jusqu'au 23 janvier. Il faudra ensuite lâcher quelques euros ou de la Fight Money pour continuer à jouer avec.



- Les quelques joueurs de Gravity Rush 2 se plaignant d'une fermeture des serveurs le 19 janvier, Sony a décidé d'offrir une rallonge jusqu'au 19 juillet.