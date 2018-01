Final Fantasy XII arrive sur PC Final Fantasy XII arrive sur PC

A l'heure des leaks dans tous les sens, il existe encore des annonces qui peuvent tomber d'un coup pour surprendre tout le monde. Final Fantasy XII : The Zodiac Age sortira donc sur Steam le 1er février, avec tous les bonus de la version PS4, mais également du 60FPS, un mode 21/9 pour les bourgeois, et même des options cheat-code (argent infini, etc.) pour aller plus vite. Soit.



Cela reste un petit événement d'importance : hormis les deux premiers (et le XV à venir), tous les épisodes de la franchise sont maintenant sur PC.