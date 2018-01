2017 : GTA V sur le podium européen 2017 : GTA V sur le podium européen

Avec plus de 85 millions d'exemplaires livrés à travers le monde et le statut du jeu le plus vendu de tous les temps aux USA, Grand Theft Auto V n'en fini pas de surprendre sur sa longévité et ce n'est pas le dernier rapport de GamesIndustry qui dira l'inverse, attestant que le titre est la troisième meilleure vente européenne en 2017. La médaille d'or est attribuée à FIFA 18 et l'argent à Call of Duty WWII.



GTA V a donc fait mieux en 2017 que des poids lourds comme Star Wars Battlefront II, Assassin's Creed Origins ou encore Destiny 2, et il est probable que son statut de long-seller perdurera jusqu'à ce que Rockstar se décide à parler de GTA VI. En attendant, on tient à rappeler que Red Dead Redemption 2 sortira enfin cette année. Pour le printemps si tout va bien.