The Snack World de retour sur Switch

Après(aussi sur PS4 d'ailleurs), Level-5 continue sa transition vers la Switch en annonçant un portage de, sa licence cross-média qui n'a pas connu le succès escompté au Japon sur 3DS, même si nous ne sommes pas non plus dans un flop avec près de 200.000 ventes.Pas de date pour le moment, ni de détails sur d'éventuels ajouts (le trailer ci-dessous est tiré de la version 3DS).Inutile d'être trop patient pour voir ce titre arriver chez nous, l'éditeur devant déjà rattraper son retard en cours coté(dont on attend encore le troisième épisode, Busters et Busters 2).