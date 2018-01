Charts Japon : une Switch qui vole le top software, et une PS4 au dessus des 100.000

Voici le top des ventes japonaises pour la période du 1er au 7 janvier 2018 dont les chiffres ont été fournis par Famitsu, Media Create semblant avoir un peu de mal à démarrer la nouvelle année cette fois.Donc comme le stipule le titre, la Switch joue la patronne du moment dans le domaine software en s'octroyant à elle seule le top 3 mais aussi 12 places du classement sur les 20 allouées, permettant de remarquer le retour deet que(dont le suivi est pourtant achevé) a finalement dépassé les 300.000 sur la longueur.de son coté a dépassé les 2 millions en incluant les ventes dématérialisées, et ne compte visiblement pas s'arrêter en si bon chemin.La période des étrennes japonaises étant, comme pour les fêtes de fin d'année, propice à Nintendo, on ne s'étonne pas de voir la Switch démarrer ce marathon 2017 à la première place avec 160.000 unités de plus au compteur.Mais là où la 3DS s'essouffle clairement, la PS4 s'en sort clairement avec les honneurs en approchant le cap des 6 millions pour préparer les lancements à venir de(disponible aujourd'hui même d'ailleurs),et