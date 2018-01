Dissidia Final Fantasy NT : infos sur le Season Pass Dissidia Final Fantasy NT : infos sur le Season Pass

Dans un dernier Live Stream pré-lancement, Square Enix a livré quelques détails sur le Season Pass de Dissidia Final Fantasy NT qui coûtera donc au Japon 4000 yens, pour six personnages, sachant que chacun aura également droit à deux couleurs bonus et autant d'armes. Chaque personnage pourra être achevé seul pour 800 yen, soit entre 6 et 10€ chez nous selon l'envie de l'éditeur.



Mais ce n'est pas tout puisque l'on nous donne des indices sur les différents représentants, dans leur ordre d'apparition :



- Homme, tiré de la deuxième moitié de la série

- Homme, tiré de la première moitié de la série

- Femme, tirée de la deuxième moitié de la série

- Homme, tiré de la deuxième moitié de la série

- Femme, tirée de la deuxième moitié de la série (*)

- Homme, tiré de la deuxième moitié de la série



Détail, le (*) signifie que ce perso est déjà apparu dans l'un des épisodes PSP, signifiant que les cinq autres sont eux totalement inédits pour cette franchise spin-off. On vous laisse maintenant spéculer.



Dissidia Final Fantasy NT sortira demain au Japon, puis ce 30 janvier en Europe, exclusivement sur PS4. Une bêta ouverte aura lieu ce week-end, mais également le week-end prochain.