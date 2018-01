Sea of Thieves prépare sa bêta fermée

Après une très longue période d'attente,entrevoit enfin l'horizon mais passera tout de même par une nouvelle étape de bêta fermée, qui se tiendra du 24 janvier (1h00 du matin) au 29 du même mois (9h00 pour la fermeture), ne donnant pas accès à la totalité du jeu mais à une sélection précise de choses à découvrir et que chacun pourra partager à loisir puisque Rare assure qu'il n'y aura pas le moindre embargo.Pour accéder à tout cela, il faudra néanmoins faire partie du programme d'initiés, dont être enregistré avant le 1er décembre 2017, ou en solution de secours avoir précommandé le jeu, dont la sortie définitive reste attendue pour le 20 mars sur PC et Xbox One.