Microsoft : la feature ''Xbox Career'' se dévoile Microsoft : la feature ''Xbox Career'' se dévoile

Mike Ybarra l'avait annoncé il y a quelques temps : le système de « succès » sur supports Xbox et Windows 10 est amené à évoluer pour mieux récompenser le public qui joue énormément mais sur un nombre de jeu limité, comme le veut la tradition actuelle des produits à très long suivi.



Le site Windows Central vient justement apporter quelques éléments en parlant de la fonctionnalité « Xbox Career », qui offrirait des sortes niveaux (et même niveaux de prestiges), pouvant même débloquer des caisses de butins gratuitement pour équiper votre avatar Xbox de divers trucs cosmétiques. Ce système, qui ne remplacera pas les succès, prendra donc en compte la progression et votre temps de jeu dans votre catalogue, plutôt que d'imposer des barrières type « 1000G ».



La prochaine MAJ s'attardant sur d'autres choses (nouvelles options de mise en veille, statut « ne pas déranger », tri dans les listes de succès…), les joueurs Xbox devront patienter un peu avant de découvrir tout cela.