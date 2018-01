Japon : bilan 2017 hardware & software

C'est donc Enterbrain qui, via les données apportées par Famitsu, nous tire le bilan 2017 du marché japonais avec un bon regain de forme grâce à une PS4 qui fait mieux qu'en 2016, une 3DS indécemment stable malgré son apparente fin de carrière, mais aussi évidemment l'arrivée de la Switch qui n'a pas tardé à exploser sur l'archipel, dépassant en 10 mois le total de la Wii U.Si le CA software ne bouge pas vraiment, c'est la partie hardware qui grimpe pour obtenir un total de 391,75 milliards de yens accumulés en 2017, un chiffre supérieur aux trois dernières années qui permet d'oublier un peu l'inexorable chute du marché depuis 10 ans : en 2007, le CA général était proche des 690 milliards.Coté software, c'est la foire aux million-sellers, quasiment tous sur supports de Nintendo si l'on excepte un certain, unique jeu PS4 à prétendre à ce statut sur le marché physique (est néanmoins également concerné avec le dématérialisé).qui en chiffre cumulé est d'ailleurs le premier du classement avec plus de 3 millions de ventes, ce qui doit rester une légère déception pour Square Enix : cet épisode ne se classe que 6ème de la série, même si le dématérialisé peut éventuellement lui faire grimper une place.Dans tous les cas, cela reste assez faible au regard de la licence, encore plus pour les coûts de production plus important vu le choix du multi-supports.1.: 4,35 millions2.: 4,14 millions3.: 3,77 millions4.: 3,68 millions5.: 3,19 millionsEt nous revoilà donc en 2018, année où nous sommes encore un peu dans le flou dans la liste des grosses cartouches (particulièrement coté Nintendo) mais où il ne faudra de toute façon pas attendre bien longtemps avant de voir débouler les deux premiers succès, avec sous peuet surtout