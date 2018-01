Kimishima évoque le futur film Mario Kimishima évoque le futur film Mario

Jamais pleinement officialisé jusque là, le film d'animation Super Mario Bros est de nouveau évoqué à demi-mot par le PDG de Nintendo, Tatsumi Kimishima, qui lors d'une interview accordée à Kyoto Shimbun déclare être actuellement en discussion avec on ne sait qui, et que si l'accord est trouvé, l'annonce pourrait intervenir bientôt et le film sortir dans les salles aux alentours de 2020.



L'occasion de rappeler la dernière rumeur sur ce sujet : le Wall Street Journal a affirmé il y a quelques semaines que le partenaire en question serait Universal (le même que pour le parc d'attraction donc), avec une production qui se tiendrait directement dans les locaux d'Illumination (Minions et Moi, Moche et Méchant).