Forza Horizon 3 : la MAJ One X datée

En attendant l'annonce du quatrième épisode que l'on espère toujours pour cette année (ce que les rumeurs confirment en tout cas),accueillera sous peu sa grosse MAJ spéciale Xbox One X qui permettra notamment de faire tourner le titre en 4K natif.Ce patch arrivera donc le 15 janvier et l'on notera que c'est apparemment Turn10 qui s'est chargé personnellement de cette rehausse, Playground étant probablement trop occupé sur le prochain opus ainsi que son mystérieux RPG encore non dévoilé.