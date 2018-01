PS4 : le bilan chiffré de fin d'année PS4 : le bilan chiffré de fin d'année

Sony vient de lâcher son très bon bilan des fêtes de fin d'année 2017, annonçant 5,9 millions de PlayStation vendues d'octobre à fin décembre, pour 55,9 millions de jeux dans le même temps, incluant physique et dématérialisé.



On rajoutera donc qu'à la date arrêtée du 31 décembre :



- 73,6 millions de PS4 vendues dans le monde

- 645 millions de jeux vendus



Mais aussi :



- Décembre 2017 a connu un record de ventes sur le PS Store

- Il y a actuellement 31,5 millions d'abonnés PS Plus



Pas d'informations sur le PS VR (qui avait dépassé les 2 millions fin novembre) et on rappelle que Sony compte franchir le cap des 78 millions de PS4 d'ici la fin mars, aidé par de gros lancements comme Dragon Ball FighterZ, Monster Hunter World ou encore God of War.