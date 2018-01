Final Fantasy XV : l'édition GOTY en vue Final Fantasy XV : l'édition GOTY en vue

L'organisme de classification ESRB vient d'enregistrer une Royal Edition de Final Fantasy XV sur PlayStation 4 et Xbox One, ce qui devrait vraisemblablement être une édition GOTY sans que l'on en sache exactement ce qu'on trouvera à l'intérieur.



Car s'il est déjà évident que cette version propose le contenu du premier Season Pass (quatre DLC, donc un multi), on ignore encore si l'on y trouvera le 'deuxième' Pass qui devrait englober les nouvelles extensions de cette année.