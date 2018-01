Charts UK : GTA V toujours increvable Charts UK : GTA V toujours increvable

L'institut Chart-Track nous livre son rapport sur les ventes UK de la semaine dernière, donc celle qui a débuté l'année 2018. On y rencontrera les différents ténors du moment dont Call of Duty WWII qui aurait dépassé le total des ventes en boîte de l'épisode Infinite Warfare, mais aussi et surtout l'increvable GTA V : depuis son lancement il y a 225 semaines (!), le titre n'a jamais décollé du top 40 et a même passé 191 d'entre-elles dans le top 10.



Rappelons que début novembre 2017, Rockstar annonçait que son titre avait dépassé le cap des 85 millions d'unités livrées à travers le monde.



1. FIFA 18 (+1)

2. Call of Duty WWII (-1)

3. GTA V (+2)

4. Assassin's Creed Origins (=)

5. Star Wars Battlefront II (-2)

6. Les Sims 4 (-1)

7. Playerunknown's Battlegrounds (+4)

8. Super Mario Odyssey (-2)

9. Zelda : Breath of the Wild (+1)

10. Forza Motorsport 7 (+7)