La série TV Halo toujours en chantier

Le cas des vaporwares ne se limite pas qu'au secteur jeu vidéo, loin de là, et peut-être vous souvenez-vous qu'une série TV Halo est en développement pour la chaîne Showtime, chapeauté par un certain Steven Spielberg.



L'annonce avait été faite à l'E3 2013 (bientôt cinq ans donc), sans le moindre information depuis. Microsoft déclarait en 2014 souhaiter une sortie conjointe avec le lancement de Halo 5 Guardians (donc pour fin 2015) et ous avez remarqué qu'il n'en fut rien. Alors qu'on aurait pu légitimement estimer un placement dans une corbeille, David Nevins (chef de directement de Showtime) affirme aujourd'hui auprès du site US TV Guide que le projet est toujours en chantier, et apparemment « dans une phase de développement très active ».



Rien de plus pour le moment, mais peut-être qu'un premier aperçu cette année fait partie des « choses intéressantes » sous-entendues par 343 Industries lors de ses récents vœux.