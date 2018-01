God of War et les possibles autres mythologies God of War et les possibles autres mythologies

Profitant de la couverture de Game Informer, Cory Barlog et Shannon Studstill y ont accordé une interview, l'occasion de revenir sur la genèse du nouveau God of War qui a failli ne pas voir le jour, ou en tout cas pas de suite puisqu'une partie de l'équipe souhaitait vraiment une mise au repos de Kratos après God of War Ascension (qui n'a pas vraiment brillé coté ventes).



L'annulation d'une ambitieuse nouvelle IP il y a quelques années et la volonté de totalement transformer la licence auront réussi à convaincre les effectifs. Barlog ne cache pas son envie de toucher un public beaucoup plus large que par le passé, « au niveau des Uncharted et des Assassin's Creed », et a désormais suffisamment de carte dans sa manche pour renouveler plusieurs fois la licence :



« L'ère nordique constitue la nouvelle mythologie dans laquelle Kratos va évoluer. Mais nous pourrions aussi bien utiliser l'ère égyptienne, l'ère maya et ainsi de suite. »



Toujours sans date précise pour le moment, God of War reste attendu pour ce début d'année sur PS4.