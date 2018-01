Rumeur : The Wolf Among Us S2 annulé Rumeur : The Wolf Among Us S2 annulé

Si tout porte à croire que The Walking Dead arrivera à terme chez Telltale avec une quatrième et dernière saison en 2018, il semblerait que The Wolf Among US n'ait pas la même chance.



Pourtant confirmée il y a quelques mois, la saison 2 aurait été annulée à en croire IGN qui a révélé l'information durant l'un de ses podcasts diffusé la nuit dernière, en notant que Telltale n'a étrangement pas réagi depuis.



On rappelle que Telltale est actuellement en restructuration avec un quart des effectifs à la porte (70 employés donc) et l'envie de désormais miser sur moins de productions mais davantage d'ambition, autant en terme de gameplay que sur le plan technique.