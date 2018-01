Une troisième bêta pour Monster Hunter World

Bonne nouvelle si vous n'avez pas eu le temps de faire les précédentes : Capcom annonce la tenue d'une troisième et dernière bêta ouverte sur PS4 pour, qui se tiendra du 19 au 22 janvier. On y retrouvera le contenu de la précédente, en y ajoutant cette fois une quatrième grosse bestiole et pas des moindres : le Nergigante.Le jeu complet sortira lui le 26 janvier (PS4 & One) tandis que les joueurs PC devront prendre leur mal en patience jusqu'en fin d'année.Nouveau trailer.- La première grosse MAJ arrivera au printemps 2018, et ajoutera au moins le monstre Deviljho.