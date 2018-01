Disponible depuis un moment sur PC et PS4, et considéré depuis comme une des références du « walking-simulator »,ne tardera plus à arriver entre les mains des joueurs Xbox One puisque le Xbox Live affiche un lancement pour ce 19 janvier, pour 19,99€.Vous y incarnerez Paul Prospero, vieux détective sur les traces du jeune Ethan Carter, disparu dans une bourgade de l'Amérique profonde.