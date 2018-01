NIS America : un event le mois prochain NIS America : un event le mois prochain

NIS America annonce au peuple la tenue d'une conférence de presse le 9 février prochain, avec la promesse de nouvelles annonces et de bornes sur place pour avoir droit à quelques présentations.



Inutile de spéculer plus que de raison en attendant cette date mais gageons que ce sera une bonne occasion de donner des informations sur « la nouvelle traduction » d'Ys VIII : Lacrimosa of Dana, avec du coup la date de sortie pour la version PC.