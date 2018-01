EA : Burnout Paradise HD se confirme EA : Burnout Paradise HD se confirme

Plus de doute à avoir sur la venue future d'un Burnout Paradise HD puisque, après plusieurs apparition dans les organismes de classification, le titre est même listé dans le planning japonais avec une sortie prévue le 16 mars sur PS4, en boîte et pour l'équivalent d'une quarantaine d'euros (tout de même).



Comme de coutume, l'exclusivité PS4 au Japon ne signifie pas que les joueurs Xbox One n'y auront pas droit dans le reste du monde.