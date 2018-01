Microsoft : vague de rumeurs coté softwares (Fable, Forza Horizon 4, Perfect Dark...) Microsoft : vague de rumeurs coté softwares (Fable, Forza Horizon 4, Perfect Dark...)

Une nouvelle année démarre et les rumeurs filent déjà. En attendant de vérifier ce que donnera le toujours non-confirmé Nintendo Direct de la semaine prochaine, c'est maintenant du coté de Microsoft que ça s'affole avec un certain « Klobrille » qui a lâché une salve d'infos sur certains chantiers actuels, via Reddit.



Généralement, il faut prendre quelques pincettes mais il est à noter que c'est la même personne qui a déjà balancé un paquet de leaks chez ce constructeur dont la plupart ont été vérifiés, de Forza Horizon 3 en Australie à la présence de Raam dans Killer Instinct en passant par le développement d'un nouveau Age of Empire, l'annonce de Dead Rising 4 ou encore Phantom Dust.



Voici donc :



- Un nouveau Fable (nom de code Wisdom) en chantier chez un studio UK.



- Un nouveau Perfect Dark qui serait à la troisième personne, et où une team réduite de Coalition apporterait son soutien (pas d'info sur le studio principal).



- La campagne de Crackdown 3 serait jouable à 4 en coop.



- On filerait vers le Japon pour Forza Horizon 4.



- La sortie de Age of Empires 4 serait plus proche que prévu (ou du moins une Early Access/bêta on imagine).



- On nous parle d'un « grand nombre de joueurs en simultané » pour la franchise Halo, sans savoir s'il s'agit d'un spin-off ou du multi du 6. Dans tous les cas, ce ne serait pas non plus un mode Battle Royale même si à la mode.



- Un jeu de mécha, sans plus de précisions.



L'homme tient à préciser qu'il s'agit d'une liste non exhaustive des titres en cours chez Microsoft et qu'il parle bien de « projets ». En bref, certains pourront être annoncés dans un avenir proche (E3 quoi), mais d'autres sont peut-être encore en début de développement.



(Source : ResetEra)