Dragon Quest Builders : quelques visuels Switch

Square Enix lâche une fournée d'images pour la version Switch de Dragon Quest Builders, spécialement éditée par Nintendo et prévue le 9 février prochain sur le territoire européen (avec une démo préalable le 1er).



Des visuels qui permettent d'illustrer les nouveautés de cette version, toutes situées dans le mode « Libre » où l'on aura droit à une nouvelle monture (le Dent de Sabre) qui pourra attaquer avec ses griffes pour looter des matériaux « pixelisés », et ainsi pouvoir créer blocs et objets via une nouvelle borne aux couleurs d'une cartouche Famicom.