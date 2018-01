Secret of Mana : la boîte confirmée sur PS4

L'information avait déjà été lâchée avec plusieurs revendeurs dont Amazon et la Fnac, mais Square Enix tient tout de même à confirmer officiellement que son remake debénéficiera bien d'une version boîte en Europe, pour 39,99€, et uniquement sur PS4. Les versions PC et PS Vita se contenteront du dématérialisé.Prévu pour le 15 février, cette nouvelle version reprendra la structure de l'original, mais avec des graphismes revus, du doublage, de nouvelles conversations, un gameplay plus souple et une OST réarrangée (possibilité de garder celle de la Snes). Notons que le mode coop à trois sera toujours au programme dès lors que vous aurez débloqué les deux autres persos, mais uniquement en local.