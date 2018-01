Rocket League : 40 millions de joueurs Rocket League : 40 millions de joueurs

Psyonix fête la nouvelle année en annonçant que le nombre de joueurs ayant squatté Rocket League a passé la barre des 40 millions. Bien sûr, cela ne représente pas le total des ventes (entre versions PS Plus et les éventuels multiples comptes pas consoles) mais on reste dans un chiffre imposant pour ce titre indépendant sur lequel peu misait avant son lancement en juillet 2015.



Rappel 1 : les premiers éléments du suivi de 2018.



- Améliorations des serveurs

- Améliorations des performances sur Xbox One

- Ajout d'un mode Tournoi

- Changement dans le système d'expérience qui permettra de débloquer plus facilement de nouvelles bannières, titres et des clés Décrypteurs gratuitement.

- Enfin des options pour la gestion de l'inventaire.

- Ajout de skins sur le thème Dragon.

- Ajout de succès & trophées.

- Avancée du système « PsyNet » (d'abord sur Steam).



Rappel 2 : la version boîte Switch sort ce 25 janvier.