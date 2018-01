[Actu en Bref] Dont du Free-Roam pour NFS [Actu en Bref] Dont du Free-Roam pour NFS

- Entre deux sessions d'équilibrage, Ghost Games nous apprend que Need for Speed Payback accueillera gratuitement cette année un mode free-roam, où vous pourrez donc évoluer librement sur la carte avec votre « crew » en ligne.



- Le petite équipe d'Angry Mob peut se féliciter d'avoir profité de l'absence de Smash Bros sur Switch : son petit Brawlout fait 50.000 ventes eShop en deux semaines, contre 15.000 sur Steam (selon SteamSpy).



- Amazon a listé l'arrivée prochaine d'une version boîte de The Witness, deux ans après sa sortie initiale sur PC et PS4 (puis plus tard sur One). Pas de confirmation pour le moment.