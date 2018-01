Tekken 7 passe les 3 millions de ventes

a franchi la barre des 3 millions de ventes à travers le monde, soit 1 million de plus que ce qu'avait atteint cet épisode durant sa période de lancement (les deux premiers mois donc). L'information a été directement lâchée par son producteur Katsuhiro Harada, pas peu fier du résultat à une époque où le secteur de la baston n'a plus autant de poids.Et si ça vous intéresse, sachez que son film de l'année, c'est, et son GOTY,Enfin, rappelons qu'après Akuma et Geese,accueillera sa prochaine guest au printemps 2018 avec Noctis de FFXV.