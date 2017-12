Platinum : le regard vers l'indépendance Platinum : le regard vers l'indépendance

Platinum Games commence à préciser ses plans sur ses intentions de se lancer enfin dans le développement de licences maisons (et l'édition qui va avec), le studio ayant jusque là établi la totalité de sa carrière sur des partenariats avec Sega, Nintendo, Konami, Activision, Microsoft , Square Enix, etc.



Astushi Inaba évoque en effet que depuis 2016, les équipes commencent à livrer des idées de concepts (environ 70 documents pour l'heure) et que le souhait est de concevoir une team restreinte mais 100 % spécialisée dans ces chantiers qui ne chercheraient pas à aller dans le AAA, tout en étant au dessus du projet à trois sous. Dans tous les cas, on nous l'assure : ne vous attendez pas à du WTF mais bien à ce que Platinum sait faire de mieux, à savoir du jeu d'action brut.



En attendant de voir la couleur du premier élu, on rappelle que le groupe a officiellement trois chantiers en cours, dont deux chez Cygames (Granblue Fantasy sur PS4 et un jeu mobile) ainsi que Bayonetta 3 avec Nintendo.