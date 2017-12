Level-5 prépare ses armes pour la Switch Level-5 prépare ses armes pour la Switch

Indéniable gros soutien de Nintendo dans la période DS et 3DS, Level-5 n'a jusqu'à là rien apporter à la Switch, mais cela devrait drastiquement changer en 2018 à en croire les propos d'Akihiro Hino, PDG du développeur/éditeur qui lors d'une interview accordée à 4Gamer, à livrer ses plans pour l'année prochaine avec déjà trois étapes d'importance :



- Les sorties de Ni No Kuni II (PC/PS4) et Inazuma Eleven Ares (PS4/Switch)

- Une importante concentration vers la Switch

- Une sortie spéciale pour les 20 ans de Level-5



Selon les sous-entendus du groupe ces derniers mois, et que cela concerne la Switch ou non, voici quelques potentiels indices pour 2018 :



- Un nouveau Layton l'été prochain

- Un potentiel Yo-Kai Watch 4 avec pour but de « viser un plus large public »

- Le projet Megaton Musashi (du mécha) dont on ne sait pas grand-chose