Charts Japon (H) : la Switch et les autres

Voici le top des ventes japonaises (hardware) pour la période du 18 au 24 décembre 2017, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Hors période de lancement, la semaine de noël est très souvent la plus forte de l'année pour Nintendo et cela se vérifie de nouveau avec une Switch qui tape à 270.000 unités supplémentaires, à deux doigts de rattraper le total de la Wii U, chose qui sera assurément signée pour la première semaine de 2018.Loin derrière, 3DS et PS4 tiennent la barque même si chacune sont en légère baisse par rapport à l'année dernière à la même période.