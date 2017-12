Japon : du teasing pour NiOh 2, et la promesse d'une annonce surprenante pour Death Stranding Japon : du teasing pour NiOh 2, et la promesse d'une annonce surprenante pour Death Stranding

Comme chaque fin d'année, on trouve quelques mots de développeurs japonais dans les magazines associées afin d'avoir quelques indices sur l'avenir et donc les futures annonces qui vont avec.



Via Dengeki, nous apprenons donc que :



- Chez Koei Tecmo, on tease un potentiel NiOh 2 en déclarant que la franchise va prendre davantage de poids à l'avenir.

- Hideo Kojima annonce que le développement de Death Stranding avance plus vite que jamais et que 2018 verra une annonce qui va surprendre beaucoup de monde (date de sortie ?).



- Nippon Ichi Software prépare des suites de Coven and Labyrinth of Refrain et Yomawari. En outre, un nouveau projet sera annoncé en début d'année prochaine, et les discussions sont en cours pour la série Disgaea.

- Le créateur de Toukiden et producteur de la franchise Dragon Quest Heroes indique travailler sur plusieurs projets dont une nouvelle collaboration. Peut-être un Dragon Quest Heroes III, ou le fameux projet en rapport avec une grosse licence occidentale, teasée par Koei Tecmo depuis deux ans.