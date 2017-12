Devil May Cry : un spin-off en mobile Devil May Cry : un spin-off en mobile

Même si rien d'officiel n'a pu être lâché pour cette fin d'année, les rumeurs concernant l'annonce prochaine d'un Devil May Cry V restent actives, particulièrement dans le coeur des joueurs qui souhaitent déjà une présentation au prochain E3.



En attendant et même si cela ne risque pas de satisfaire grand-monde, vous vous contenterez de Devil May Cry : Pinnacle of Combat, un jeu mobile développé par Yunchang Game qui se présente comme un action-RPG avec des features online dont du PVP. Soit. Notons pour enfoncer le clou qu'il s'agit pour l'heure d'un projet à l'attention exclusive du marché chinois.