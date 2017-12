Switch : le online payant encore reporté ? Switch : le online payant encore reporté ?

On le sait depuis le départ : le jeu en ligne de la Nintendo Switch finira par être payant, mais on ignore juste quand le constructeur mettra en place cette nouvelle politique.



Un temps prévu pour cette fin d'année puis officiellement reporté pour début 2018, le service payant pourrait de nouveau être reporté à fin 2018 à en croire le site italien Nintendo qui a probablement vendu la mèche avant l'heure (un Direct à venir ?).



Si confirmé, cela voudrait dire que Nintendo n'a pas encore l'infrastructure nécessaire ou souhaite plutôt proposer ce qu'il faut en argument pour passer à la caisse.



(WCCtech, via ResetEra)