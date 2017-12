Zelda BOTW n'aura pas d'autre DLC Zelda BOTW n'aura pas d'autre DLC

Certains espéraient un maintien du suivi en 2018 mais Eiji Aonuma vient de nier officiellement la chose : la carrière de The Legend of Zelda : Breath of the Wild s'est terminée avec le lancement du deuxième DLC et le titre n'aura plus de contenu supplémentaire, que ce soit gratuit ou payant.



Les fans de la franchise peuvent maintenant prendre leur mal en patience en attendant le prochain épisode, déjà en développement selon les dires de l'équipe (via une note inscrite dans l'artbook officiel Master Works).