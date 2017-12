Xenoblade Chronicles 2 : la MAJ 1.1.1 disponible Xenoblade Chronicles 2 : la MAJ 1.1.1 disponible

Nintendo vient de mettre à disposition la mise à jour 1.1.1 de Xenoblade Chronicles 2 qui ouvre le bal des améliorations dont le jeu avait fortement besoin à cause d'une sortie un peu trop précipitée. Voici ce que vous y trouverez :



- Mode Facile pour le mini-jeu Tiger Tiger

- Le bouton X servira ENFIN à visualiser la map où vous vous trouvez

- Amélioration sur la visibilité quand vous mettez la map en surbrillance

- Temps de chargement réduit

- Diverses corrections de bug au niveau de certaines quêtes annexes



- Les possesseurs du Season Pass se verront remettre un lot d'objets bonus pour combler la faiblesse du premier pack. On y trouvera notamment des cristaux rares (10), un légendaire et 30.000 points d'Ether.



On rappelle qu'une troisième MAJ arrivera le mois prochain, apportant les choses suivantes :



- Nouvelles améliorations pour la map

- Possibilité de se lier d'amitié avec certaines Lames

- Option pour envoyer Pyra et Dromarch dans le mode mercenaire

- Ajout de compétences LV4 pour certaines Lames

- Lancement du pack de quêtes annexes (Season Pass)