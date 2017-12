[Actu en Bref] Mario x Lapins Crétins se met à jour, des serveurs fermés et des soldes [Actu en Bref] Mario x Lapins Crétins se met à jour, des serveurs fermés et des soldes

- Amateurs de sticker pour vos messages iOS, Nintendo a sorti un pack Zelda – Breath of the Wild pour 1,99€.



- La version Arcade de Double Dragon sortira la semaine prochaine sur l'eShop Switch (6,99€), soit le même jour que KOF ‘96.



- Mario x Lapins Crétins a accueilli une nouvelle MAJ qui ajoute des tips pendant les temps de chargement et après un Game Over. Le patch diminue également la difficulté de deux combats jugés trop ardus (2-2 Battle 1, et 2-4 Battle 1).



- Il n'y aura pas que Killzone 2&3 qui verront leurs serveurs fermer le 29 mars 2018. Sony annonce que ce sera également le cas pour les WipEout sortis sur PS3 et Vita, les différents EyePet et accessoirement Knack's Quest (mobile).



- Probablement dû à la fin des droits d'exploitation, Activision a retiré tous ses jeux Transformers ainsi que La Légende de Korra de la plate-forme Steam.



- Les soldes d'hiver sont lancés aujourd'hui sur le Xbox Live et le PlayStation Store.