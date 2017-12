PUBG passe le cap des 30 millions PUBG passe le cap des 30 millions

Continuant son indécente progression, Playerunknown's Battlegrounds passe désormais le cap des 30 millions de joueurs à travers le monde, ce chiffre incluant les branches PC comme Xbox One.



Un véritable rouleau-compresseur disponible depuis seulement neuf mois et qui a récemment accueilli sa version 1.0 sur PC (donc n'est plus en Early Access) ainsi que sa deuxième map. Coté Xbox One, le premier patch fut lancé il y a peu pour améliorer quelques performances et cette version pourrait même bientôt se rapprocher de celle sur PC en terme de gameplay puisque des rumeurs évoquent une future compatibilité de la machine avec le combo clavier/souris.