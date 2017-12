Sniper Ghost Warrior 3 : des nouvelles du multi Sniper Ghost Warrior 3 : des nouvelles du multi

C'était la petite polémique d'avril dernier : CI Games annonçait le jour même du lancement que le multi de Sniper Ghost Warrior 3 ne serait pas accessible avant plusieurs semaines. Cela n'a pas empêché le titre de faire un score à la hauteur des attentes de l'éditeur (pas bien élevées il est vrai), mais les développeurs ont eu un peu de retard pour finaliser le tout puisque le online qui devait arriver cet été ne sera finalement disponible que le 26 janvier 2018.



On y trouvera les choses suivantes :



- Trois modes de jeu : Chasseur de Primes, Team Deathmatch et Shapshooter.

- Quatre grandes cartes.

- Deux de plus pour les possesseurs du Season Pass (*).

- 10 armes, 10 gadgets et 15 personnages



(*) Rappelons que le Season Pass était inclus gratuitement dans toutes les versions du jeu, mais uniquement sur un code à usage unique.