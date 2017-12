Rocket League : 38 millions de téléchargement + un mot sur le suivi de 2018 Rocket League : 38 millions de téléchargement + un mot sur le suivi de 2018

Actuellement en event de noël, Rocket League a le droit à un point sur son suivi pour aborder la troisième année de sa carrière, sachant que le titre se réclame actuellement de 38 millions de téléchargement à travers le monde (incluant la version PS Plus du lancement), soit 4 de plus depuis juillet dernier grâce à quelques offres et à la sortie de la version Switch.



Voici donc à quoi s'attendre pour 2018 :



- Améliorations des serveurs

- Améliorations des performances sur Xbox One

- Ajout d'un mode Tournoi

- Changement dans le système d'expérience qui permettra de débloquer plus facilement de nouvelles bannières, titres et des clés Décrypteurs gratuitement.

- Enfin des options pour la gestion de l'inventaire.

- Ajout de skins sur le thème Dragon.

- Ajout de succès & trophées.



Psyonyx signale également la progression de son système « PsyNet » encore en bêta sur PC mais désormais suffisamment stable au point de pouvoir être logiquement accessible à tous quelque part en 2018. Pour rappel, le PsyNet Party a pour but premier de proposer un système d'invitation lié au jeu avec sa propre liste d'amis (donc sans passer par le dashboard). Sur la longueur, cela permettra un jour de pouvoir créer des teams en cross-play via différents supports (PC/One/Switch et PC/PS4).