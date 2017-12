Street Fighter V : retour du mode Team Versus Street Fighter V : retour du mode Team Versus

En plus du mode Arcade et Extra-Battle, l'arrivée de Street Fighter V : Arcade Edition permettra de voir le retour du mode « Team Versus » avec du 5V5, ou moins : l'essentiel est que chaque équipe possède le même nombre de combattants (humains ou IA).



Ce mode aura deux variantes avec soit le classique « Élimination » (un combattant reste jusqu'à ce qu'il soit vaincu), soit un nombre de matchs à la configuration pré-établie et l'équipe gagnante sera celle qui aura remporté le plus de combats. Les options seront également au rapport pour varier les plaisirs : nombre de rounds, difficulté du CPU, points de vie récupérés, regain de la jauge EX, etc.



Comme pour les autres modes (et ajouts V-Trigger II), le Team Versus sera directement intégré à Street Fighter V : Arcade Edition (16 janvier) et récupérable gratuitement sur l'édition standard via MAJ. On rappelle que le même jour débarquera Sakura, premier des six persos de la Saison 3.