Traveller's Tales évoque à son tour la Next Gen

Après Hajime Tabata (Square Enix), Avalanche et Ubisoft, c'est au tour de Traveller's Tales d'évoquer spécifiquement le terme de supports « Next-Gen » dans une nouvelle liste d'offres d'emploi, où le groupe déclare notamment rechercher un senio programmer pour les supports actuels et ceux à venir prochainement, laissant entendre quelques premiers travaux vers un futur qui arrivera on ne sait quand (fin 2019 ?).



Notons en outre que dans la liste des plates-formes mentionnées, l'éditeur s'est débarrassé des mentions Wii U, PS Vita et 3DS pour ne laisser que les suivantes : PS4, One, Switch, iOS, Android, PC et MacOS.



Spécialisé dans les adaptations de jeux LEGO à succès, Travaller's Tales s'est montré en 2017 plus discret que les autres années (pas de LEGO Star Wars VIII étrangement), avec « seulement » un remaster de LEGO City, une adaptation consoles de LEGO World et le récent LEGO Marvel 2.