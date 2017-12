[Bilan 2017] UK : nouveaux détails et la médaille d'or attribuée à Electronic Arts [Bilan 2017] UK : nouveaux détails et la médaille d'or attribuée à Electronic Arts

GamesIndustry approfondie son rapport sur le bilan des charts UK pour l'année 2017 avec deux nouveaux graphiques, dont le camembert qui vient de nouveau montrer la domination de la PS4 sur le sujet des ventes physiques : 50,2 % des jeux vendus (first-party & tiers) au Royaume-Uni cette année tournaient sur la console de Sony.



La Xbox One est elle à 31,6 % suivie très loin derrière par la Switch (7,5 %) qui même en ayant eu de très fortes cartouches pour ses neuf premiers de lancement, ne peut rivaliser avec les deux autres sur ce secteur vu la puissance des tiers.



En parlant de cela, l'éditeur qui a vendu le plus de jeux en boîte est bien Electronic Arts (16,8%) : malgré la baisse de Star Wars Battlefront II, l'éditeur garde une avance sur Activision (15,6%) avant tout grâce à un certain FIFA 18. Nintendo termine le podium en tenant à lui seul 11,2 % du total.