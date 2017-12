[Actu en Bref] Killzone 2&3 rendent les armes, des RDV pour Persona Dancing et Valkyria 4...

Petits patchs, rendez-vous à prendre, informations qui ne concerneront qu'un public un peu restreint… Retrouvez dans ce type d'articles et à rythme régulier l'essentiel de l'actualité « en bref » prises sur les 24 dernières heures :- Sony annonce la fermeture des serveurs deetpour le 29 mars 2018. Fin du online donc, mais toujours la possibilité de pratiquer les campagnes en solo.- Atlus tiendra un Live le 24 décembre pour fêter le lancement de l'anime. L'éditeur en profitera pour lâcher de nouvelles infos suret, tous deux attendus pour le printemps 2018 au Japon (PS4/Vita).- Un Live surse tiendra le 27 décembre (20h00 heure japonaise) où l'on découvrira pour la première fois du gameplay en vidéo. Le titre sortira courant 2018 en Europe sur PS4, One et Switch.- Pour les anglophones, sachez que la marque « Nintendo Power » fait son retour en devenant un Podcast officiel, dont vous pouvez découvrir le premier numéro