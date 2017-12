[LEAK] Le combo clavier-souris bientôt sur One [LEAK] Le combo clavier-souris bientôt sur One

Réclamé par une partie de la communauté (et qui trouverait un certain intérêt avec Playerunknown's Battlegrounds), la compatibilité combo clavier/souris avec la Xbox One devrait être bientôt une réalité, l'information venant d'être leaké par… Microsoft Pologne qui visiblement lâché le communiqué à l'avance pour ensuite le supprimer en urgence.



Plus qu'à attendre la confirmation officielle avec les détails qui vont avec.